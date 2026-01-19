LIVE Arnaldi-Rublev 4-6 2-6 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | il russo intravede il traguardo

Segui in tempo reale l'andamento del match tra Arnaldi e Rublev agli Australian Open 2026. Al momento, Rublev conduce con i parziali di 4-6, 2-6, 2-3, e si avvicina alla vittoria. Qui puoi aggiornarti costantemente sui punti e sugli sviluppi del gioco, con tutte le informazioni utili per seguire l'incontro in modo preciso e immediato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Arriva la stecca con lo smash di Rublev. 15-0 Servizio vincente del russo. 3-2 Break Rublev. Con l’errore di dritto Matteo cede la battuta anche nel terzo set. 15-40 Due palle break Rublev. Pessima scelta di Arnaldi, che con lo scambio in pugno gioca una smorzata senza senso spedendo la palla in rete. 15-30 Doppio fallo Arnaldi. 15-15 Decolla invece questa risposta di rovescio di Rublev. 0-15 Profondissima la risposta di rovescio del moscovita. 2-2 Game Rublev. Ed altra solida prima. 40-15 Prima esterna vincente del russo. 30-15 Il nastro respinge il dritto di Matteo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rublev 4-6 2-6 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: il russo intravede il traguardo LIVE Arnaldi-Rublev 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: break del russo

Segui in tempo reale l'incontro tra Arnaldi e Rublev agli Australian Open 2026. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi del match, attualmente in corso con Rublev in vantaggio 3-2 e in possesso di un break. Restiamo aggiornati sugli eventi più recenti e sulle azioni decisive in un contesto di gara che si preannuncia equilibrato. LIVE Arnaldi-Rublev 4-6 1-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e doppio break di margine per il russo

Segui in tempo reale il match tra Arnaldi e Rublev agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sui punteggi e sui momenti salienti dell’incontro, con particolare attenzione alle variazioni di punteggio e alle azioni più significative. Resta informato su ogni svolta del match per non perdere nessuna novità. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. LIVE Arnaldi-Rublev, Australian Open 2026 in DIRETTA: montagna da scalare all’esordio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli Australian Open 2026 tra ... oasport.it

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo lunedì 19 gennaio ORE 3:00 Arnaldi vs Rublev ORE 7:00 Marstrelli vs Atmane ORE 10:30 Bellucci vs Ruud Forza ragazzi discovery+, Eurosport, HBOmax, TimVision e Prime Video Channels. FITPtenn - facebook.com facebook

Matteo Berrettini esordirà in un match complicato contro Alex de Minaur, mentre Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi dovranno affrontare rispettivamente Casper Ruud e Andrey Rublev #AustralianOpen2026 #JannikSinner x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.