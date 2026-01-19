Lite per la droga degenera in strada tenta di accoltellarlo alle spalle | interviene la polizia

Una lite tra individui per una questione di droga si trasforma in un episodio di grande tensione in strada, con un tentativo di aggressione alle spalle. L'intervento tempestivo della polizia ha evitato conseguenze più gravi, sottolineando l'importanza della pronta risposta alle situazioni di pericolo. Un episodio che evidenzia come piccoli contrasti possano degenerare e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Una discussione nata per una dose di droga, pochi istanti di tensione sempre più alta, poi la lama che compare in strada e la chiamata d’emergenza. È così che il sabato mattina di Como si è trasformato in un intervento delicato per la polizia, chiamata a fermare una lite che stava degenerando in.🔗 Leggi su Quicomo.it

