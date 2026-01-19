L’Italia del ghiaccio a Milano Cortina da protagonista | lo dicono gli Europei

L’Italia dello short track si è distinta agli Europei di Tilburg, con risultati che rafforzano la sua presenza sulla scena internazionale. Nelle ultime gare, Arianna Fontana ha conquistato l’oro nei 1500 metri, mentre la staffetta maschile ha ottenuto un risultato importante. Questi successi testimoniano il progresso e la dedizione degli atleti italiani, confermando Milano Cortina come protagonista dell’evento e dell’intero movimento sportivo europeo.

L’ultima giornata degli Europei di short track di Tilburg, nei Paesi Bassi, rilancia Arianna Fontana, portabandiera azzurra a Milano Cortina, regina dei 1500 e consacra la staffetta maschile di Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechnhauser e Andrea Cassinelli (più Lorenzo Previtali), capace del titolo beffando gli orange padroni di casa, con un’ultima grande frazione di Sighel. Con l’aggiunta dell’argento e del bronzo degli stessi Spechnhauser e Nadalini nei 1000 e del bronzo di Arianna Sighel nei 1500, il bilancio azzurro nella rassegna è di 2 ori, 2 argenti e 4 bronzi. Vale il secondo posto nel medagliere alle spalle di un’Olanda che, di fronte al pubblico amico, fa addirittura 7-5-2 (14). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Short track, i convocati dell’Italia per gli Europei. Squadra azzurra al gran completo verso Milano Cortina 2026

L’Italia ha annunciato i convocati per i Campionati Europei di short track 2026, in programma a Tilburg dal 16 al 18 gennaio. La squadra azzurra si prepara a rappresentare il paese in questa importante competizione internazionale, che precede i Giochi di Milano Cortina 2026. L’elenco provvisorio evidenzia l’impegno e la preparazione degli atleti italiani in vista delle prossime grandi sfide sportive.

Olimpiadi Milano-Cortina, il presidente del Coni: “Siamo pronti, l’Italia sarà protagonista. Sport, rispetto e inclusione”

Il presidente del Coni ha affermato che l’Italia è pronta ad accogliere le Olimpiadi Milano-Cortina, sottolineando l’impegno per uno sport che promuova rispetto e inclusione. L’evento rappresenta un’opportunità per valorizzare le competenze italiane, unendo tradizione e innovazione. Con entusiasmo e determinazione, l’Italia si prepara a essere protagonista di questa importante manifestazione internazionale.

