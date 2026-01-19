L’Iraq ha dichiarato che le forze statunitensi si sono ritirate completamente
L’Iraq ha annunciato che le forze statunitensi hanno completato il ritiro totale dalle strutture militari nel territorio iracheno, ad eccezione della regione autonoma del Kurdistan, dove alcune truppe rimangono. La dichiarazione segna un passo importante nel processo di ridimensionamento della presenza militare straniera nel paese, mantenendo comunque una presenza limitata nella regione curda.
L’Iraq ha dichiarato domenica che le forze statunitensi hanno completato il “ritiro completo” dalle strutture militari all’interno del territorio federale del Paese, che esclude la regione semi-autonoma del Kurdistan, dove rimangono le truppe statunitensi. Il ministero della Difesa iracheno ha dichiarato che l’ultimo contingente di consiglieri statunitensi è partito dalla base aerea di Al-Asad, nella provincia di Anbar, nell’Iraq occidentale, che ha ospitato truppe statunitensi per oltre due decenni. L’esercito statunitense ha iniziato a ridurre le sue truppe per diversi anni, dopo che il governo iracheno glielo aveva chiesto nel 2023. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
