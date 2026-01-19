L’Iran avverte gli USA | Colpire Khamenei è guerra

L’Iran ha avvertito gli Stati Uniti che un attacco contro Khamenei equivarrebbe a dichiarare guerra su vasta scala. Il presidente iraniano ha sottolineato che qualsiasi azione militare americana riceverebbe una risposta decisa, evidenziando la forte tensione tra le due nazioni. La situazione rimane delicata, con il rischio di escalation in uno scenario già complesso e instabile nella regione.

Il presidente iraniano ha lanciato un avvertimento netto: qualunque azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran riceverebbe una «risposta dura», mentre un attacco diretto alla Guida Suprema Ali Khamenei sarebbe considerato «un atto di guerra su vasta scala contro l'intera nazione iraniana». Le parole di Masoud Pezeshkian arrivano in una fase estremamente delicata, mentre la magistratura della Repubblica islamica lascia intendere la possibilità di procedere con nuove esecuzioni nei confronti delle persone arrestate durante i recenti disordini, che sembrano essersi attenuati solo dopo una repressione particolarmente violenta.

Le proteste in Iran, iniziate come espressione di dissenso, si sono intensificate portando a un nuovo bilancio di vittime. Mentre le tensioni aumentano, gli Stati Uniti si preparano a rispondere, con possibili azioni contro il regime di Khamenei. La situazione rimane complessa, con implicazioni internazionali che richiedono attenzione e analisi approfondita. Iran, Washington avverte Teheran: «Colpirci? Non scherzate con Trump». Khamenei: «Migliaia uccisi nelle proteste da amici di Usa e Israele» – La diretta

In Iran, le proteste continuano nel loro ventesimo giorno, con una repressione severa che ha causato numerose vittime. Washington ha avvertito Teheran, sottolineando la serietà delle conseguenze in caso di attacchi. Nel frattempo, il leader supremo Khamenei accusa alcuni gruppi di essere responsabili delle violenze, sostenuti da paesi come gli Stati Uniti e Israele. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Proteste Iran, le ong: le vittime sono oltre 2000. Teheran avverte Trump: «Se attaccati reagiremo» - Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran, dove divampano le proteste antigovernative: lo scrive Reuters online, citando ... leggo.it

