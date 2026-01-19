Lioni – Grotta Sindaci in Regione da Petracca e De Luca

Il consigliere regionale Maurizio Petracca ha convocato un incontro tra il gruppo del Partito Democratico e la delegazione in giunta regionale, con la partecipazione del segretario regionale Piero De Luca. L’obiettivo è affrontare le questioni relative a Lioni e alla Grotta, temi di rilevanza per la regione. L’appuntamento si è svolto questa mattina, segnando un momento di confronto istituzionale tra i rappresentanti del partito e le istituzioni regionali.

il consigliere regionale e capogruppo Pd Maurizio Petracca questa mattina ha promosso un incontro tra il gruppo del Partito Democratico e la delegazione Pd in giunta regionale alla presenza del segretario regionale Piero De Luc a. "Ringrazio il vicepresidente Mario Casillo e gli assessori Cuomo e Morniroli per la loro disponibilità. Necessario trovare forme di collaborazione per raggiungere gli obiettivi strategici che abbiamo in mente nell'interesse del territorio campano e delle sue comunità. Abbiamo condiviso, perciò, l'esigenza di un raccordo costante e di un dialogo costruttivo perché è nella dinamica virtuosa che saremo in grado di costruire, in particolare nel rapporto tra Consiglio e Giunta, che potremo misurare l'efficacia della nostra azione.

