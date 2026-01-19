L’Inter si prepara alla sfida europea contro l’Arsenal, con Cristian Chivu pronto a tornare tra i titolari. Dopo le recenti scelte di formazione, il tecnico punta sulla formazione più consolidata, con la ThuLa in campo per affrontare una gara importante tra capolista italiani e squadra inglese. Un appuntamento che rappresenta un momento cruciale nella stagione europea dei nerazzurri, richiedendo attenzione e determinazione.

Il valzer delle punte, giro dopo giro, riporterà Cristian Chivu ai titolari designati. Dopo Thuram-Bonny contro il Lecce ed Esposito-Lautaro per affrontare l’Udinese, il tecnico punterà domani sera sul bisillabo più celebre in casa Inter, la ThuLa, in un confronto tra capolista d’Italia e Inghilterra che rappresenta un crocevia europeo fondamentale. L’ Arsenal non è solo prima forza in Premier. È anche davanti a tutte in Champions League con sei vittorie su sei e l’eccezionale dato di un solo gol subito, a fronte dei diciassette segnati. Anche in patria gli uomini di Arteta hanno chiuso la porta a doppia mandata: quattordici reti al passivo, il Manchester City (primo inseguitore nella specifica statistica) è a ventuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Inter torna in Europa sulle punte. Pronta la ThuLa per l’esame Arsenal

