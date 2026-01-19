L’infortunio di Rrahmani durante l’ultima partita contro il Sassuolo ha causato un rallentamento nelle operazioni di mercato, portando Conte a congelare la cessione di Marianucci. La decisione riflette la necessità di valutare le condizioni del difensore e di pianificare con attenzione gli eventuali interventi. Restano da monitorare gli sviluppi per capire quando sarà possibile riprendere le trattative.

L’infortunio di Rrahmani, patito durante l’ultimo match di campionato contro il Sassuolo al Maradona, blocca la cessione di Marianucci. Il tecnico partenopeo Antonio Conte ha deciso di non far partire il giocatore, gioà promesso alla Cremonese, in attesa di capire i tempi di recupero del difensore kosovaro. “Anche se non è iscritto in lista Champions, il Napoli ha stoppato nuovamente la partenza di Luca Marianucci, destinato alla Cremonese, in prestito secco. L’infortunio di Rrahmani (out 15 giorni) accorcia la rosa e il giovane centrale adesso fa comodo a Conte, che vuole trattenerlo”. TABELLA – Mediaset, critiche sulle pagelle-mercato al 10 giugno: Napoli da 6. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - L’infortunio di Rrahmani blocca la partenza di Marianucci

Napoli, infortunio Rrahmani e Politano: quando rientrano? I tempi di recupero

Napoli informa che Amir Rrahmani e Matteo Politano sono ancora in fase di monitoraggio medico. Nessuno dei due sarà disponibile per la partita contro il Copenaghen in Champions League e per le gare successive. Restano da definire i tempi di recupero, che dipenderanno dagli esiti dei controlli clinici in corso. La società fornirà aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sul loro ritorno in campo.

Frattesi Juve, l’infortunio di Calhanoglu blocca la cessione? La situazione e la destinazione più probabile

L'infortunio di Calhanoglu potrebbe influenzare la trattativa di cessione di Frattesi, bloccando o modificando le modalità di trasferimento. Attualmente, si analizzano le opzioni più probabili per il centrocampista nerazzurro e l’impatto della condizione fisica del giocatore turco sul mercato. Questa situazione rimane in evoluzione, con attenzione rivolta alle decisioni delle parti coinvolte e alle possibili conseguenze sullo sviluppo delle trattative.

Napoli, infortuni Politano e Rrahmani: out contro la Juve. L'esito degli esami - Dopo gli infortuni rimediati contro il Sassuolo, entrambi si sono sottoposti a esami strumentali. sport.sky.it