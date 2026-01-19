L' India si muove tra crescita sostenuta e nuovi spazi per gli scambi con l’Europa

L’India continua a registrare una crescita sostenuta, con previsioni di un Pil tra il 7,5% e il 7,8% nel 2025-26, secondo Deloitte. La domanda interna e il settore dei servizi sono i principali motori di questa espansione. Il paese si apre a nuove opportunità di scambio commerciale con l’Europa, rafforzando i legami economici e strategici tra le due realtà.

L'economia indiana continua a mostrare segnali di solidità, sostenuta soprattutto dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi. Secondo le stime di Deloitte India, il Pil del Paese crescerà tra il 7,5 e il 7,8% nell'anno fiscale 2025-26. Un dato che conferma la capacità dell'India di mantenere ritmi di crescita elevati nonostante un contesto globale segnato da incertezze, tra interruzioni degli scambi commerciali, cambiamenti di policy nelle economie avanzate e volatilità dei flussi di capitale. Il rapporto evidenzia come il Pil reale sia aumentato dell'8% nella prima metà dell'anno fiscale 2025-26, grazie in particolare alla tenuta dei consumi interni e alla forte attività nei servizi.

