Limes nuovo round | Argentieri ribatte a Caracciolo

(Adnkronos) - Dopo la prima intervista su Adnkronos, che il mese scorso ha innescato un acceso dibattito pubblico, con l'uscita da "Limes" di Giorgio Arfaras, Franz Gustincich e del generale Vincenzo Camporini, Federigo Argentieri tiene a precisare le ragioni della sua rottura e a replicare alle risposte fornite in tv e sui giornali dal fondatore e direttore Lucio Caracciolo, nonché ad alcuni commenti. Al centro, non solo la linea editoriale sulla guerra in Ucraina, ma anche omissioni, scelte simboliche e un'anomalia mai chiarita: la presenza, in prima pagina, di due “corrispondenti dall'Ucraina” di cui non esistono contributi rintracciabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Limes, Camporini, Argentieri, Gustincich e Arfaras lasciano la rivista: "Filorussa", Caracciolo nega: "Studiamo conflitti, è geopolitica"

Dopo le dimissioni di Camporini, altri collaboratori di Limes si sono dissociati, lamentando divergenze sulla linea editoriale. La rivista, rinomata nel campo della geopolitica, si trova ora al centro di un acceso dibattito interno. Caracciolo, difendendo la direzione, sottolinea come l'obiettivo sia analizzare i conflitti senza pregiudizi. La situazione solleva interrogativi sulla libertà di commento e sulle scelte strategiche del magazine.

In tre lasciano ‘Limes’. Argentieri: “Una nube tossica sull’Ucraina”

Federigo Argentieri, professore di scienze politiche e direttore del Guarini Institute, ha lasciato la rivista di geopolitica “Limes”, di cui faceva parte dal 1993. La sua uscita si inserisce in un contesto di analisi e riflessione sulle tensioni internazionali, in particolare riguardo alla crisi in Ucraina e alle sue implicazioni geopolitiche.

