Libro dei francobolli 2025 | 135 carte valori postali per i collezionisti salernitani
Il Libro dei Francobolli 2025 è disponibile per i collezionisti di Salerno. Il volume, pubblicato da Poste Italiane, presenta 135 carte valori postali emesse nel corso dell’anno, offrendo un approfondimento sulle tematiche italiane promosse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un’occasione per arricchire la propria collezione con emissioni ufficiali e rappresentative dell’identità culturale del paese.
Per tutti i collezionisti della provincia di Salerno è disponibile da oggi il nuovo Libro dei Francobolli 2025, il volume di Poste Italiane che racconta l’Italia attraverso le 135 carte valori postali emesse nel corso dell’anno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e relazionate da un.🔗 Leggi su Salernotoday.it
