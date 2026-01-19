Libro dei francobolli 2025 | 135 carte valori postali per i collezionisti salernitani

Il Libro dei Francobolli 2025 è disponibile per i collezionisti di Salerno. Il volume, pubblicato da Poste Italiane, presenta 135 carte valori postali emesse nel corso dell’anno, offrendo un approfondimento sulle tematiche italiane promosse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un’occasione per arricchire la propria collezione con emissioni ufficiali e rappresentative dell’identità culturale del paese.

Presentato il terzo libro tra francobolli e meraviglie - facebook.com facebook

#Filatelia Da Michelangelo al Napoli Campione d’Italia: ecco il Libro dei Francobolli 2025. Una raccolta che va oltre la semplice collezione: è un autentico racconto dell’Italia attraverso le emissioni filateliche. #PosteItaliane Leggi l'articolo tgposte.poste.it/2 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.