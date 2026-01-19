L’Europa ha più nemici che mai dice Mario Draghi

Mario Draghi, insignito del Premio internazionale Carlo Magno, ha sottolineato le sfide attuali dell’Europa, evidenziando come il continente si trovi ad affrontare più minacce che in passato. Durante la cerimonia, l’ex presidente della Banca centrale europea ha nuovamente richiamato l’attenzione sui rischi che minacciano l’unità e la stabilità dell’Unione europea, invitando a una riflessione condivisa sulle strategie future.

Mario Draghi ha ricevuto il Premio internazionale Carlo Magno, uno dei riconoscimenti europei più prestigiosi, e ha colto l’occasione per lanciare l’ennesimo avvertimento all’Unione europea. In un videomessaggio, l’ex presidente della Banca centrale europea ed ex presidente del Consiglio italiano ha parlato di un’Europa mai così esposta a rischi e tensioni. «In questo momento l’Europa ha molti nemici, forse più che mai, sia interni che esterni», ha detto Draghi, sottolineando la necessità di una risposta comune più solida. Secondo Draghi, per preservare il futuro dell’Unione, gli europei devono essere «più uniti che mai» e superare quelle che ha definito «le nostre debolezze autoinflitte». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

