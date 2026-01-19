L’Europa al Polo si trova in una situazione complessa e frammentata. La Groenlandia, con il suo ambiente estremo, diventa teatro di tensioni e malintesi tra le potenze globali. In un contesto di incertezza, le questioni territoriali e diplomatiche richiedono attenzione e dialogo, piuttosto che azioni unilaterali. La stabilità della regione dipende dalla capacità delle parti di trovare soluzioni condivise, evitando escalation che rischiano di compromettere l’equilibrio internazionale.

Roma, 19 gennaio 2026 – Il caos regna sovrano sotto il cielo algido della Groenlandia. Trump l’ha scambiata per una valle disabitata dell’Alaska: se non gliela vendono, la occupa. E a chi disubbidisce, super dazi. Da Far West, o Far Nord, vista la latitudine. Perché adesso tutti sappiamo di preciso dov’è e cos’è la Terra Verde dei vichinghi. Intanto è Danimarca, cioè Europa, e per di più Nato, anche se sta lassù vicino al Polo, grande come mezza Africa e piena di minerali preziosi. Sappiamo anche che è assediata da navi e sottomarini russi e cinesi, che ci sono anche tanti americani, che vorrebbero esserci solo loro, perché se si sciolgono i ghiacci diventa ancora più vitale per gli equilibri strategici e i commerci mondiali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Europa al Polo in ordine sparso. Non funziona

L’Europa in ordine sparso scarica Maduro ma teme l’espansione Usa

L’Europa mantiene un atteggiamento di cautela rispetto alla crisi in Venezuela, senza esprimere commenti ufficiali sulla recente escalation. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è rimasta silenziosa su questa delicata situazione, mentre l’attenzione si concentra sulla possibile espansione dell’influenza degli Stati Uniti nella regione. Questa incertezza riflette la complessità delle relazioni internazionali e la posizione dell’Europa di fronte ai recenti sviluppi in America Latina.

Meloni dice no al Mercosur: l’accordo ottiene il via libera Ue, ma l’Italia vota in ordine sparso

L’accordo tra l’UE e il Mercosur ottiene il via libera comunitario, ma in Italia il voto si mostra frammentato. La delegazione del Pd al Parlamento Europeo sottolinea l’importanza della clausola di salvaguardia bilaterale, mentre il governo di Giorgia Meloni si distingue per una posizione di netta opposizione. La situazione riflette tensioni e divisioni sulla trattativa commerciale internazionale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

L’Europa al Polo in ordine sparso. Non funziona - Canè Il caos regna sovrano sotto il cielo algido della Groenlandia. msn.com