Leo Club e MariTerra donano libri giochi peluche e pastelli ai piccoli pazienti di Pediatria

Il Leo Club e MariTerra hanno organizzato una donazione di libri, giochi, peluche e pastelli ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale di Agrigento, diretto da Giuseppe Gramaglia. Un momento di solidarietà che ha portato sollievo e conforto ai bambini durante il loro soggiorno, contribuendo a creare un ambiente più accogliente e sereno.

Un pomeriggio di solidarietà ha illuminato il reparto di Pediatria dell’ospedale di Agrigento, diretto da Giuseppe Gramaglia. Il Leo Club Agrigento Host e l’associazione culturale MariTerra hanno donato libri, giochi, peluche e pastelli ai piccoli pazienti, offrendo un momento di leggerezza in un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Libri per i piccoli pazienti, il Leo Club Agrigento Host lancia una raccolta solidale Doni per i piccoli pazienti della Pediatria dai volontari teatini dell'associazione carabinieri: in regalo giochi e materiale didattico

I volontari teatini dell'Associazione Carabinieri hanno consegnato doni e materiale didattico ai piccoli pazienti della Pediatria dell'ospedale Santissima Annunziata. L'iniziativa mira a offrire conforto e supporto ai bambini durante il loro percorso di cura, attraverso giochi e strumenti utili per il loro sviluppo. Un gesto di solidarietà che rafforza il legame tra la comunità e le persone più giovani. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Leo Club e MariTerra donano libri al reparto di Pediatria di Agrigento - Un pomeriggio di solidarietà ha illuminato il reparto di Pediatria dell’ospedale di Agrigento, diretto dal dott. grandangoloagrigento.it

Le Rosine Torino Golf Club is at Le Rosine Torino Golf Club - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.