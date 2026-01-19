L' elenco delle 23 sezioni dove si tornerà a votare l' 8 e il 9 marzo

Il prossimo 8 e 9 marzo, i cittadini di Pescara sono invitati a partecipare alle elezioni nelle 23 sezioni elettorali. In questa occasione, saranno chiamati a esprimere il proprio voto per la scelta del nuovo sindaco e dei consiglieri comunali. Un momento importante per la vita democratica della città, che richiede attenzione e partecipazione da parte di tutti gli elettori.

Sono complessivamente 23 le sezioni elettorali nelle quali i cittadini di Pescara saranno nuovamente chiamati a votare per la scelta del candidato sindaco e dei consiglieri comunali.Dunque circa 14mila pescaresi torneranno alle urne nelle giornate dell'8 e del 9 marzo.Abbonati per leggere i.🔗 Leggi su Ilpescara.it Referendum sulla separazione delle carriere, si vota il 22 e 23 marzo

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, deciso dal Consiglio dei ministri. L’evento rappresenta un momento di consultazione popolare su una questione rilevante per il sistema giudiziario italiano. La consultazione si svolge in un periodo stabilito, offrendo ai cittadini l’opportunità di esprimere la propria opinione su questa importante riforma. Sentenza del Consiglio di Stato sulle elezioni, si torna al voto in 23 sezioni

Il Consiglio di Stato ha stabilito il ritorno al voto in 23 sezioni cittadine, confermando parzialmente la decisione del Tar. La sentenza, del 13 gennaio 2026, riguarda irregolarità riscontrate nelle operazioni elettorali e comporta l'organizzazione di nuove elezioni in alcune sezioni della città, ridimensionando le precedenti 27. La decisione si inserisce nel quadro delle verifiche sulla regolarità delle consultazioni elettorali locali.

