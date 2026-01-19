Legnano trasportano illegalmente rifiuti pericolosi | denunciati e sanzionati

La Polizia locale di Legnano ha recentemente concluso due operazioni grazie al Targa System, uno strumento che permette il controllo immediato delle targhe dei veicoli. Questa tecnologia ha contribuito a identificare e sanzionare attività illecite, tra cui il trasporto di rifiuti pericolosi. L’intervento evidenzia l’importanza di strumenti innovativi per il rispetto delle normative e la tutela dell’ambiente nella provincia di Milano.

Legnano (Milano), 19 gennaio 2026 – È grazie al Targa System, l'apparato che consente la verifica in tempo reale delle targhe dei veicoli, che la Polizia locale di Legnano ha concluso due operazioni. La prima è stata portata a termine mercoledì quando il Nucleo Operativo Stradale Urbano, impegnato in un posto di controllo sulla Sp 12, ha fermato un autocarro segnalato dal sistema. Il veicolo circolava con revisione scaduta e trasportava un passeggero straniero di 24 anni senza permesso di soggiorno, poi deferito all'Autorità Giudiziaria per violazione delle norme sull'immigrazione dopo la procedura di identificazione.

Sicurezza - La Guardia di Finanza, compreso il Reparto di Legnano, a seguito della legge di bilancio 2026 che ha modificato la tassazione su benzina e gasolio, intensificherà i controlli sulla distribuzione dei carburanti - facebook.com facebook

