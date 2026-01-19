La relazione tra legge, donne e cibo è un tema complesso e ricco di sfumature. Attraverso le parole di Montalbano, si può esplorare come le dinamiche sociali e personali si intreccino, rivelando aspetti nascosti della realtà. Questo approccio invita a riflettere sulla percezione della verità e sulle implicazioni che esse hanno nella vita quotidiana, offrendo uno sguardo sobrio e approfondito su temi universali.

«Adesso so benissimo che esiste una verità processuale che marcia su un binario parallelo a quello della verità reale. Ma non sempre i due binari portano alla stessa stazione. Certe volte sì, altre volte no». Gran parte della filosofia del siculissimo commissario Salvo Montalbano è contenuta in questa sentenza. Che non è una di quelle pronunciate dai tribunali perché là dove campeggia l’apodittico “La legge è uguale per tutti” spesso e (mal) volentieri qualcosa non funziona e in galera ci va (e spesso ci resta per anni) chi non ci deve andare. Il commissario è un uomo che crede (meglio: che vorrebbe credere) nello Stato, nell’Ordine, nella Giustizia, è uno che svolge le sue indagini con scienza e coscienza, non ama la violenza, porta malvolentieri la pistola perché gli sforma la tasca, detesta il crimine e i criminali ma non può fare a meno di chiedersi cosa sia il male, perché ci sia il male, perché ci sia gente che ruba e corrompe, tradisce e ammazza, portando stampato sul viso un compiaciuto sorriso virtuoso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Legge, donne e cibo secondo Montalbano

Leggi anche: Come si legge (bene) l’etichetta del cibo? Ecco come non farti “fregare”

Leggi anche: Oroscopo del cibo: cosa mangiare dal 1 al 7 dicembre 2025 secondo le stelle

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Donne e cibo: quale relazione? Se ne parla all’Expo - Women for Expo è un progetto di Expo Milano 2015 in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. quotidianosanita.it

L'INIZIATIVA | Minori e donne al centro di una legge che segna una svolta nella strategia di contrasto alle mafie - facebook.com facebook