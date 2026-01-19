La Legends Cup 2026 ha visto la Juventus affrontare un percorso articolato dall'inizio fino alla finale per il terzo posto. In questo articolo analizziamo i risultati, i marcatori e il bilancio della squadra bianconera, dalla fase a gironi fino alla semifinale, offrendo un quadro completo dell’esperienza dei torinesi nel torneo.

di Francesco calabro Dal girone alla finale per il terzo posto: risultati, marcatori e bilancio della Juventus alla Legends Cup 2026. La Legends Cup 2026 si è disputata al SAP Garden di Monaco di Baviera e ha visto la partecipazione di Juventus, Bayern Legends, Borussia Dortmund, Real Madrid Leyendas, Eintracht Francoforte e Celtic. Il torneo si è concluso con la vittoria del Borussia Dortmund, che ha superato il Real Madrid 3-2 in finale. La Juventus è stata inserita nel Gruppo A insieme a Bayern Legends ed Eintracht Francoforte. L’esordio bianconero è avvenuto contro il Bayern, in una gara terminata 4-3 per i tedeschi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Legends Cup 2026, Juventus eliminata in semifinale: qual è stato il percorso bianconero

