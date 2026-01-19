Lega Umbria Fioroni | Riconoscimento caregiver ai familiari prioritario per il dipartimento disabilità

Lega Umbria e Fioroni sottolineano l'importanza del riconoscimento dei caregiver familiari, considerato prioritario per il dipartimento disabilità. Recentemente, il Governo ha approvato il disegno di legge promosso dal Ministro Alessandra Locatelli, che mira a tutelare e riconoscere ufficialmente il ruolo di chi si prende cura dei propri familiari. Questa misura rappresenta un passo importante nel miglioramento delle politiche di assistenza e supporto per le persone con disabilità e le loro famiglie.

“Il Governo ha approvato il disegno di legge sul riconoscimento del Caregiver familiare, promosso dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Si tratta di una norma che dà dignità alle tante persone che assistono e si prendono cura di un familiare con grave disabilità eo in condizione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Di Domenico (Lega): “Riconoscimento caregiver familiari priorità per il dipartimento disabilità”

Maria Di Domenico, responsabile del Dipartimento Regionale Disabilità della Lega Abruzzo, esprime soddisfazione per l’approvazione del disegno di legge sul riconoscimento dei caregiver familiari, considerandolo una priorità per il dipartimento disabilità. La misura, promossa dal ministro Alessandra Locatelli, rappresenta un passo importante nel riconoscimento e nel sostegno delle figure che assistono i familiari con disabilità. Lega: «Il riconoscimento del Caregiver familiare è priorità del Dipartimento Disabilità»

Il Dipartimento Disabilità ha dichiarato che il riconoscimento del Caregiver familiare rappresenta una priorità. Recentemente, il Governo ha approvato un disegno di legge promosso dal ministro Alessandra Locatelli, volto a riconoscere ufficialmente il ruolo di chi assiste un familiare con disabilità. Questa misura mira a valorizzare il contributo dei caregiver e a garantire loro diritti e tutele.

