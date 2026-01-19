Lecce | la rete ciclabile è allo sbando Movimento di cittadinanza

La rete ciclabile di Lecce presenta numerose criticità, tra mancata manutenzione, tratti cancellati improvvisamente e cantieri prolungati. Questa situazione mette in discussione la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile, evidenziando la necessità di interventi tempestivi e pianificati per garantire un servizio affidabile ai cittadini e favorire l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto.

Di seguito un comunicato diffuso da Leccepedala: Tra mancata manutenzione, pezzi di piste cancellati inopinatamente e cantieri lumaca, la rete di piste ciclabili in città è allo sbando. È la denuncia del movimento di cittadinanza attiva LeccePedala che nei giorni scorsi ha scritto una lettera al sindaco di Lecce chiedendo una decisa inversione di rotta e che ha elaborato una mappa (in allegato) da cui si deduce quanto siano diffuse le criticità di piste e percorsi ciclabili in città. “Dai casi più eclatanti, come la soppressione della pista di via Fornello Casale e la cancellazione delle corsie ciclabili di viale De Pietro e via Garibaldi, fino all’ordinaria mancata manutenzione delle piste”, sottolinea Adriana De Carlo, portavoce di LeccePedala, “ci troviamo davanti a una situazione di emergenza con relativi problemi di sicurezza che disincentivano all’uso della mobilità attiva”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

