Federica Torzullo scomparsa l’8 gennaio è stata ritrovata dopo dieci giorni. Le indagini hanno sollevato dubbi sulle versioni fornite dal marito, evidenziando tracce di sangue e la mancanza di riprese che mostrino la donna uscire dalla villa. La vicenda, conclusa con il ritrovamento, continua a suscitare interrogativi sulla dinamica e le responsabilità.

L’ultimo tassello (non irrilevante) da mettere a posto nella ricostruzione di questo giallo senza mistero durato dieci giorni, è quello della possibile premeditazione da contestare a Claudio Agostino Carlomagno per aggravargli la contestazione di omicidio volontario. La versione da lui fornita ieri agli inquirenti nel lungo interrogatorio verrà messa a confronto con i dati dell’autopsia per capire a che ora e in che modo Federica Torzullo è stata uccisa. Rilievi non facili, dato il tempo passato sotto terra dal cadavere, ma che partono anche da un altro elemento già all’attenzione dei carabinieri di Ostia e della Procura di Civitavecchia: la telefonata fatta dal 45enne alla colf per dirle di non andare a casa, in via Costantino, il giorno della scomparsa della 41enne. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Federica Torzullo uccisa nella cabina armadio e sepolta sotto due metri di terriccio: tutte le bugie del marito Claudio

Federica Torzullo è stata trovata uccisa nella sua cabina armadio e sepolta sotto due metri di terriccio. La vicenda coinvolge il marito Claudio, al centro di accuse e sospetti. Le indagini hanno rivelato una serie di false versioni e omissioni, contribuendo a ricostruire un quadro complesso e inquietante. Questo caso solleva molte domande sulla verità e sulle modalità di ricostruzione dei fatti.

Federica Torzullo uccisa di notte nella cabina armadio in camera da letto: “Il marito ha inquinato le prove”

Federica Torzullo è stata trovata morta nella sua abitazione ad Anguillara Sabazia, tra l’8 e il 9 gennaio. Secondo le indagini, il marito sarebbe coinvolto nel presunto tentativo di inquinare le prove. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e investigazioni in corso per chiarire le circostanze del tragico evento.

