Le tira la pentola e cerca di soffocarla marito condannato a 7 anni e 4 mesi

Un uomo è stato condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della moglie. La sentenza conclude un procedimento giudiziario avviato a seguito di gravi accuse che hanno portato alla condanna definitiva. La vicenda evidenzia l'importanza di tutelare le vittime di violenza domestica e di affrontare con fermezza comportamenti illeciti all’interno delle famiglie.

