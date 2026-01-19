Le tira la pentola e cerca di soffocarla marito condannato a 7 anni e 4 mesi

Un uomo è stato condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della moglie. La sentenza conclude un procedimento giudiziario avviato a seguito di gravi accuse che hanno portato alla condanna definitiva. La vicenda evidenzia l'importanza di tutelare le vittime di violenza domestica e di affrontare con fermezza comportamenti illeciti all’interno delle famiglie.

Condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della moglie. Una sentenza severa pronunciata dal collegio del tribunale di Viterbo, presieduto dal giudice Jacopo Rocchi, nei confronti di un uomo di 33 anni.

