La tensione fra Stati Uniti e Unione Europea per la Groenlandia, il ritrovamento del corpo di Federica Torzullo, e le reazioni all'accoltellamento di un ragazzo a La Spezia La tensione tra Stati Uniti e Unione Europea per le minacce del presidente statunitense Trump di annessione della Groenlandia è la notizia in apertura su quasi tutti i giornali di oggi: dopo l’annuncio di Trump di dazi del 10 per cento verso i paesi che avevano mandato militari in Groenlandia, ieri l’Unione Europea ha risposto ipotizzando controdazi nei confronti degli Stati Uniti, sui quali però non c’è ancora un accordo fra tutti i paesi europei. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Le prime pagine di oggi trattano i recenti dazi statunitensi imposti sui paesi europei, le manifestazioni in Danimarca e Groenlandia, e la scomparsa di Rocco Commisso. Quotidiano aggiornamento su eventi internazionali, movimenti sociali e figure di rilievo, offrendo un panorama chiaro e obiettivo delle notizie più rilevanti del giorno.

