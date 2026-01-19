Nella sala gremita, Manfredi Borsellino ascolta in silenzio l’audio inedito del padre, il giudice Paolo Borsellino, pronunciato nel 1989 durante un convegno a Palermo. Le sue parole, ancora vive, ricordano l’impegno e la memoria di un uomo ucciso dalla mafia. Un momento di riflessione che attraversa il tempo, mantenendo vivo il messaggio di giustizia e legalità.

Manfredi Borsellino sceglie di ascoltare in disparte la voce di suo padre: le parole del giudice ucciso nella strage di via D'Amelio - pronunciate nel lontano 1989 ad un convegno organizzato a Sala delle Lapidi dall'Isspe (Istituto siciliano studi politici ed economici) - riecheggiano nella.🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'audio inedito di Borsellino che inchioda politica e giustizia: "La mafia è il costo della sfiducia nelle istituzioni"Un audio inedito di Borsellino rivela le sue parole sulla mafia e la fiducia nelle istituzioni.

Gli auguri del presidente Mattarella, il ricordo di Falcone e Borsellino e le parole ai giovani: "Siate coraggiosi"Il Presidente Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha rivolto un messaggio di speranza e responsabilità, ricordando le figure di Falcone e Borsellino e rivolgendo parole ai giovani: “Siate coraggiosi”.

Le parole di Borsellino attraversano il tempo, il figlio Manfredi le ascolta in disparte: sala gremita per l'audio inedito del 1989 - Alla Storia Patria, davanti a una folta rappresentanza di istituzioni e semplici cittadini, l'Isspe ripropone l'intervento del giudice registrato 37 anni fa durante un convegno organizzato a Sala dell ... palermotoday.it