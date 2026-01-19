Le parole di Borsellino attraversano il tempo il figlio Manfredi le ascolta in disparte | sala gremita per l' audio inedito del 1989
Nella sala gremita, Manfredi Borsellino ascolta in silenzio l’audio inedito del padre, il giudice Paolo Borsellino, pronunciato nel 1989 durante un convegno a Palermo. Le sue parole, ancora vive, ricordano l’impegno e la memoria di un uomo ucciso dalla mafia. Un momento di riflessione che attraversa il tempo, mantenendo vivo il messaggio di giustizia e legalità.
