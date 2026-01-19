Le parole di Borsellino attraversano il tempo il figlio Manfredi le ascolta in disparte | sala gremita per l' audio del 1989

A Sala delle Lapidi, il figlio di Borsellino, Manfredi, ascolta in silenzio le parole del padre, giudice ucciso nella strage di via D’Amelio. L’audio del 1989, proveniente da un convegno dell’Isspe, riporta alla memoria le testimonianze di un tempo, mantenendo vivo il messaggio di legalità e memoria. La sala, gremita, testimonia il valore duraturo delle parole di Borsellino e il rispetto per la sua figura.

Manfredi Borsellino sceglie di ascoltare in disparte la voce di suo padre: le parole del giudice ucciso nella strage di via D'Amelio - pronunciate nel lontano 1989 ad un convegno organizzato a Sala delle Lapidi dall'Isspe (Istituto siciliano studi politici ed economici) - riecheggiano nella grande sala della Società siciliana per la Storia Patria, riaperta per l'occasione dopo anni di sofferenza economica che ne hanno limitato l'attività culturale. Se fosse vivo, oggi Paolo Borsellino (classe 1940) avrebbe compiuto 86 anni. La sua vita però si è interrotta quel maledetto 19 luglio del 1992.🔗 Leggi su Palermotoday.it

