Le pagelle Brown una finale da protagonista Thor disconnesso bene Rossato
Le pagelle della partita evidenziano Brown come protagonista in una finale importante, mentre Thor ha avuto una prestazione sottotono. Rossato si distingue per una buona presenza in campo. Jaylen Barford, con 26 punti in 27 minuti, si conferma elemento determinante, dimostrando incisività e precisione nel tiro. Una partita equilibrata, con protagonisti che hanno contribuito in modo diverso al risultato complessivo della sfida.
Jaylen BARFORD (27 minuti, 810 da 2, 34 da 3, 11 ai liberi, 2 perse, 1 recupero, 26 punti). Carica come un toro che vede il mantello rosso, mettendo a segno tutti i colpi in canna del suo mitragliatore. Firma la vittoria con la bomba a 11" dal gong finale. Voto: 8. Stephen BROWN (22 minuti, 36 da 2, 12 da 3, 46 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 assist, 2 perse, 13 punti). Male per tre quarti abbondanti con errori in serie, nell’ultimo parziale si carica l’attacco sulle spalle e snocciola perle offensive che tengono in vita i biancorossi. Voto: 7. JT THOR (22 minuti, 12 da 2, 12 da 3, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero, 1 assist, 5 punti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Le pagelle. Brown, una finale da protagonista. Thor disconnesso, bene Rossato - Bryson WILLIAMS (26 minuti, 3/4 da 2, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 stoppata, 1 assist, 1 recupero, 8 punti). sport.quotidiano.net
