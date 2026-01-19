Le pagelle Brown una finale da protagonista Thor disconnesso bene Rossato

Le pagelle della partita evidenziano Brown come protagonista in una finale importante, mentre Thor ha avuto una prestazione sottotono. Rossato si distingue per una buona presenza in campo. Jaylen Barford, con 26 punti in 27 minuti, si conferma elemento determinante, dimostrando incisività e precisione nel tiro. Una partita equilibrata, con protagonisti che hanno contribuito in modo diverso al risultato complessivo della sfida.

