Le Orme celebrano i 60 anni di carriera con un concerto all' auditorium Concordia

Le Orme, storico gruppo della musica italiana, festeggiano i 60 anni di attività con un concerto speciale all'auditorium Concordia di Pordenone. L'evento si terrà il 20 febbraio alle 21, offrendo al pubblico un’occasione per rivivere le tappe fondamentali della loro carriera e ascoltare dal vivo i brani più significativi. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica e storia del progressive italiano.

Le Orme sono pronte a celebrare la loro lunga carriera musicale a Pordenone con un concerto esclusivo in programma il 20 febbraio alle 21 all'auditorium Concordia. Il 2025 è stato l’anno in cui Le Orme hanno festeggiato il loro 60° anno di attività e l’inizio è stato assolutamente scoppiettante.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

