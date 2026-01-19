Le mazzette all' Ars e l' auto blu utilizzata come taxi il presidente Galvagno e il suo autista a processo

Il processo a carico di Gaetano Galvagno, presidente dell'Ars, inizierà il 4 maggio davanti alla terza sezione del tribunale. L’accusa riguarda presunte mazzette, l’utilizzo dell’auto blu come taxi e altre condotte di corruzione, peculato e truffa. L’udienza rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario che coinvolge figure di rilievo della politica siciliana.

Inizierà il 4 maggio davanti alla terza sezione del tribunale il processo per corruzione, peculato e truffa a carico del presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno. È stato lui stesso, avanzando istanza di giudizio immediato, a chiedere di saltare l'udienza preliminare e di andare direttamente a dibattimento con "l'obiettivo di fare chiarezza il prima possibile", come hanno spiegato i suoi avvocati. Con lui ci sarà quasi certamente anche il suo autista, il dipendente dell'Ars Roberto Marino, che ha fatto la stessa richiesta, ma a cui al momento non è ancora stata notificata la data dell'udienza, che dovrebbe comunque essere la stessa.🔗 Leggi su Palermotoday.it

