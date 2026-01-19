In provincia di Reggio, nasce una nuova proposta educativa: la prima scuola primaria della zona, e forse anche d’Italia, a offrire un corso di ricamo. Un’opportunità per i bambini di apprendere un’arte tradizionale, sviluppando manualità e creatività in un contesto scolastico. Un’iniziativa che unisce tradizione e innovazione, arricchendo il percorso formativo dei più giovani.

In provincia di Reggio c’è la prima scuola primaria della provincia, probabilmente d’Italia, che insegna ricamo. Bambini e bambine imparano a scorrere uno schermo prima di impugnare una matita. Ma in una quinta classe della scuola primaria ‘Renzo Pezzani’, di Albinea, il ricamo a mano è inserito nel curriculum didattico. Niente tablet, cellulari, app. Solo ago, filo, stoffa e tempo. Tempo per imparare, sbagliare, rifare col progetto ‘ Mani, queste sconosciute ’, promosso dalle maestre di materie umanistiche Alessandra Borghi e Linda Fornaciari, con la collaborazione dall’associazione Reggio Ricama, presidente Sandra Cosmi, che mette a disposizione due volontarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le mani del sapere. Primaria, che novità. Primo corso di ricamo

