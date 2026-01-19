David Bowie, artista eclettico e innovativo, ha attraversato decenni con costante impegno e trasformazioni artistiche. La sua capacità di reinventarsi e di mantenere un’attitudine lavorativa instancabile lo rende una figura di riferimento nel panorama musicale e culturale. Anche dopo dieci anni dalla sua scomparsa, il suo lascito continua a suscitare interesse e riflessione, testimoniando l’immenso impatto di un’artista che ha saputo scolpire il proprio percorso con dedizione e passione.

Dal Maggiore Tom a Ziggy Stardust al Duca Bianco. Dieci anni dopo la morte, il cantante appare insieme lontanissimo e ovunque: genio contraddittorio, operaio della creatività, profeta ironico dello show-business contemporaneo. Un artista che ha fatto del cambiamento una forma morale Sono dieci anni ma sembrano cento, mille. David Bowie è morto da secoli, altro che il 10 gennaio 2016. Finché era vivo, coi suoi occhi uno blu l’altro nero come quelli dei cani da slitta, si poteva davvero pensare che fosse ancora un nostro contemporaneo. Ma poi, una volta scomparso – ucciso da un tumore a sessantanove anni – la sua storia, che poi è una leggenda, è schizzata indietro nel passato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le infinite metamorfosi di David Bowie nascondono un lavoratore instancabile

Leggi anche: Lutto a Forio, muore un noto pescivendolo: "Lavoratore instancabile"

Starman - L'universo di David Bowie

La Galleria Il Leone inaugura il nuovo anno con la mostra collettiva internazionale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Catanzaro, al via l’esposizione di Rosa Spina “Dalle forme ancestrali alle infinite metamorfosi” - 00 l’originale evento espositivo dal titolo “Dalle forme ancestrali alle infinite metamorfosi”, che vedrà le opere dell’artista Rosa Spina installate nei locali ... giornaledicalabria.it

Stacanovic Bowie. Dal Maggiore Tom a Ziggy Stardust al Duca Bianco. Le infinite metamorfosi di David Jones nascondono un lavoratore instancabile. L'articolo di Alberto Riva è sul Foglio del Weekend https://ow.ly/y8NB50XYbBb facebook