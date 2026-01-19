Le Iene Show il monologo di Martina Nasoni ex GF | ho dovuto imparare a convivere con un pacemaker | Video Mediaset

Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello e protagonista di Le Iene Show, condivide la sua esperienza di vita. Dopo aver affrontato una grave patologia cardiaca congenita e un trapianto di cuore, ha dovuto imparare a convivere con un pacemaker. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulla forza di adattarsi alle sfide della salute e sulla resilienza personale.

A Le Iene Show, Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello, racconta la sua personale storia di vita: dalla lotta contro una grave patologia cardiaca congenita al trapianto di cuore che le ha permesso di rinascere. Martina Nasoni, il monologo a Le Iene Show. « Il 20 agosto mi è stato trapiantato il cuore perché ero affetta da una grave patologia che mi accompagnava fin dalla nascita. A 12 anni ho dovuto imparare a convivere con un pacemaker che ho soprannominato Bob. Era il nome del mio orsacchiotto preferito ». Inizia così il monologo di Martina Nasoni, ex GF, a Le Iene Show. La ex gieffina ha parlato della sua malattia: una grave patologia cardiaca congenita da cui è guarita grazie ad un trapianto di cuore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

