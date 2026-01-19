le donne di valentino che lo hanno reso una leggenda

Le donne di Valentino hanno contribuito a rendere il stilista romano una leggenda nel mondo della moda. Con il loro stile e raffinatezza, hanno accompagnato la sua carriera, consolidando il suo nome come simbolo di eleganza senza tempo. Valentino Garavani, autore di un’estetica distintiva e del celebre rosso, si è spento a 93 anni nella sua casa romana, lasciando un’eredità intramontabile nel settore.

Valentino Garavani, lo stilista romano che ha rivoluzionato la moda con eleganza, opulenza e un rosso inconfondibile, si è spento nella sua casa romana all’età di 93 anni. Per decenni, ha trasformato le donne in icone di stile, combinando raffinatezza, grazia e una visione estetica senza tempo. Per lui, la donna doveva essere impeccabile dalla mattina alla sera, senza mai rinunciare alla sua eleganza interiore. E le donne, da Jackie Kennedy a Elizabeth Taylor, hanno sempre saputo rispondere a questo invito con classe e fascino. Il rosso Valentino: un marchio di stile. La maison Valentino è celebre per il suo rosso, tonalità creata dallo stesso stilista, un mix tra carminio, porpora e rosso cadmio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

Da Jackie Kennedy a Sophia Loren, tutte le donne iconiche di Valentino - Dalla magia dei red carpet di Hollywood alle sale da gala più esclusive, Valentino ha vestito regine, attrici, modelle e dive, trasformando ogni apparizione in un momento indimenticabile di eleganza e ... adnkronos.com