le donne coraggiose di teheran e noi

Le donne di Teheran hanno dimostrato coraggio e determinazione nel difendere i propri diritti. Tuttavia, ancora oggi, alcune aree del pensiero politico ignorano o rifiutano di riconsiderare le proprie categorie interpretative, mantenendo convinzioni superate. È importante riflettere criticamente su queste posizioni e riconoscere il valore delle esperienze di chi lotta per la libertà e l’uguaglianza.

Anche a Pisa, sabato scorso, si è ripetuto il gesto divenuto simbolo delle manifestazioni contro il regime iraniano (Ansa) I diritti, la rivolta, la repressione. La solidarietà e i pregiudizi. “Quel che resta del femminismo è nelle piazze”, dice Paola Concia. La voce delle donne su quello che succede a Teheran e da noi. L’appello delle femministe. Un girotondo Peccato che ancora in molti, nel mondo della sinistra, non solo non credono di avere commesso un errore, ma continuano a credere che le categorie con cui si è giudicato allora siano ancora valide per giudicare oggi”. Basta vedere cosa è accaduto al Manifesto dopo aver preso posizione a favore dei manifestanti con la prima pagina di domenica 11 gennaio dove affermava chiaramente che “gli iraniani vogliono un altro paese”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Raid o guerra ibrida: le opzioni Usa-Israele. Teheran minaccia: «Noi risponderemo»

Le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran continuano a evolversi, alimentate da diverse opzioni strategiche. La possibilità di un intervento diretto o di una guerra ibrida è al centro del dibattito internazionale, mentre Teheran avverte di risposte contundenti. La stabilità del regime iraniano rimane incerta, con la CIA che segnala la sua apparente solidità. In questo contesto, il futuro della regione appare ancora segnato da incertezze e delicatezza.

