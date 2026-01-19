Le case da sogno dello stilista

Le case di Valentino Garavani riflettevano il suo gusto raffinato e la sua passione per l’eleganza. Nel corso della sua vita, lo stilista ha abitato dimore che rappresentano il suo stile e la sua personalità, ognuna con caratteristiche uniche e distintive. Queste abitazioni sono testimonianza di un gusto impeccabile e di un modo di vivere all’insegna della raffinatezza. Un viaggio tra le residenze di un’icona della moda italiana.

Nel corso della sua vita Valentino Garavani ha avuto innumerevoli dimore, una più magnifica dell'altra. Il grande Maestro si è voluto circondare di bellezza, dal verde dei giardini di Crespières, al bianco delle vette di Gstaad fino al blu profondo del mare di Capri. La sua è una vera e propria collezione di case da sogno, una collezione che ruberebbe il cuore di chiunque. La residenza principale del celebre stilista, situata vicino a Parigi, è Château de Wideville. Si tratta di un vero e proprio castello risalente al XVII secolo, sembra che fu la dimora del ministro delle Finanze di Luigi XIII. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le case da sogno dello stilista Leggi anche: Da casa agricola a dimora da sogno nella Valle dei Templi: il Fai apre le case Montana Valentino Garavani, le immagini più belle dello stilista icona della modaValentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, si è spento a Roma all’età di 93 anni. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Dove vive Miriam Leone: la casa da sogno a Milano/ Elementi d’arredo di lusso e dettagli super originali - Legatissima alla Sicilia dove torna ogni volta che ne ha l’occasione, Miriam Leone ha costruito il suo rifugio in quel di Milano. ilsussidiario.net

Multi SUBHumilhada e esquecida, Teresinha morre salvando todos… e volta poderosa

FIRE25 è stato il mio sogno. Un sogno che autrici, Case Editrici, Shops e soprattutto voi lettori avete aiutato a realizzarsi. Se potessimo realizzare uno dei vostri sogni per il FIRE27. Quale sarebbe Tagga i tuoi amici e facci sapere! #FIRE27 #BookLovers #Boo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.