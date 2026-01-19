Lazio Pedro si racconta | La prima cosa che devo fare sarà dire addio ai biancocelesti club meraviglioso Poi sul futuro…

Pedro, attuale giocatore della Lazio, ha condiviso le sue emozioni in vista di un possibile addio. Con parole sincere, ha espresso gratitudine verso il club e i tifosi, sottolineando l’importanza di questo momento di passaggio. Resta da vedere quali saranno i passi successivi nella sua carriera, ma intanto il suo saluto alla Lazio rappresenta un momento di riflessione e rispetto per il club e la sua storia.

Leggi anche: Pedro al termine di Pisa-Lazio: «Per questioni anagrafiche sarà la mia ultima stagione coi biancocelesti»

