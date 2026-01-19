Lazio-Comola la partita in diretta minuto per minuto | le formazioni ufficiali
Lazio-Comola è in programma alle 20.45, con le formazioni ufficiali già annunciate. Dopo la sconfitta contro il Milan, i lariani cercano una risposta in trasferta. Segui la partita in tempo reale minuto per minuto, aggiornandoti su tutte le novità e le formazioni ufficiali.
Si gioca alle 20.45, con i lariani a caccia di punti in trasferta dopo l'immeritata sconfitta al Sinigaglia con il Milan. Queste le formazioni ufficiali per la 21^ giornata di campionato all'Olimpico di Roma.Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor.🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Lazio-Cagliari (lunedì 03 novembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Zaccagni dal primo minuto
Ternana-Union Brescia, le formazioni UFFICIALI del match: Garetto dal primo minutoLe formazioni ufficiali di Ternana-Union Brescia sono state annunciate in vista del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma al Liberati alle ore 18.
Serie A, oggi Lazio-Como - La partita in diretta - Oggi, lunedì 19 gennaio, i biancocelesti sfidano il Como all'Olimpico nel posticipo della 21esima giornata di campionato. adnkronos.com
Tutte le dichiarazioni dell'attaccante della Lazio - facebook.com facebook
#LazioComo: la probabile formazione di Sarri x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.