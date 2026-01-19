Lazio-Como | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

La Lazio affronta il Como nel posticipo della 21ª giornata di Serie A, in programma lunedì 19 gennaio all’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’incontro in modo semplice e immediato. Di seguito, tutte le informazioni su orario, probabili formazioni e modalità di visione.

