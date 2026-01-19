Lazio-Como | le probabili formazioni e dove vedere la partita
Lunedì 19 gennaio alle 20:45, all’Olimpico, si disputa Lazio-Como, incontro valido per la 21ª giornata di Serie A. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’evento.
I biancocelesti cercano la vittoria per continuare la rincorsa alla qualificazione alle coppe europee. Sarri ritrova capitan Zaccagni che guiderà l'attacco sostenuto da Noslin e Cancellieri Lunedì 19 gennaio alle ore 20:45 la Lazio scenderà in campo all’Olimpico contro il Como nel match che chiuderà la 21esima giornata di Serie A. In caso di vittoria, i biancocelesti salirebbero a quota 31 punti a -3 dai lombardi sesti in classifica. Maurizio Sarri ritrova Mattia Zaccagni dopo la squalifica. Il capitano agirà nel tridente completato da Cancellieri e Noslin rispettivamente in vantaggio su Ratkov e Isaksen.🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Pisa-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita
Leggi anche: Inter-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita
Lazio-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Como gara valida per la 21ª giornata di campionato e in programma oggi alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in streaming su Dazn. tuttosport.com
Serie A 2025/2026 – Le Probabili Formazioni di Tutte le Squadre!
Clima tesissimo in casa Lazio Faccia a faccia durissimo a Formello tra Lotito, Fabiani e Sarri alla vigilia della sfida col Como. Il tecnico non arretra sulle critiche al mercato, il “caso Ratkov” resta simbolo di una frattura profonda. Intanto oggi conta solo il cam - facebook.com facebook
Le probabili formazioni di Lazio-Como #SkySport #SkySerieA x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.