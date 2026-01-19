Lazio-Como la partita in diretta minuto per minuto | gol di Buturina!
Segui la cronaca di Lazio-Como, in programma alle 20.45. I lariani, in trasferta dopo la sconfitta contro il Milan, cercano una risposta sul campo. La partita viene aggiornata minuto per minuto, con il gol di Buturina tra i momenti salienti. Rimani informato sugli sviluppi e sui risultati in tempo reale di questa sfida di Serie B.
Si gioca alle 20.45, con i lariani a caccia di punti in trasferta dopo l'immeritata sconfitta al Sinigaglia con il Milan. Queste le formazioni ufficiali per la 21^ giornata di campionato all'Olimpico di Roma. Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri. Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez. All. Fabregas. Como subito in gol alla prima verticalizzazione: a segno Buturina su assist di Valle. Il Como continua a pressare per mettere in difficoltà la Lazio che non riesce a distendersi in avanti.🔗 Leggi su Quicomo.it
