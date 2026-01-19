Lazio-Como la partita in diretta | gol di Baturina e raddoppio di Nico Paz che poi fa tripletta

Alle 20.45 si disputerà Lazio-Como, gara valida per il campionato di Serie A. I lariani, reduci da una sconfitta contro il Milan, cercano punti importanti in trasferta. La partita si preannuncia equilibrata, con Baturina e Nico Paz tra i protagonisti, quest'ultimo autore di una tripletta. Segui la diretta per aggiornamenti sul risultato e le principali azioni.

Si gioca alle 20.45, con i lariani a caccia di punti in trasferta dopo l'immeritata sconfitta al Sinigaglia con il Milan. Queste le formazioni ufficiali per la 21^ giornata di campionato all'Olimpico di Roma, con il Como che veste la terza maglia, quella nera e arancione.Lazio (4-3-3): Provedel.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

