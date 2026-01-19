Lazio-Como Fabregas | Rialziamo subito la testa e trasformiamo la frustrazione in energia positiva

Fabregas invita a reagire dopo le recenti difficoltà, sottolineando l'importanza di trasformare la frustrazione in energia positiva. Lazio e Como si preparano a chiudere la 21ª giornata di Serie A nel posticipo di lunedì sera, offrendo un’occasione per riprendere il cammino e ritrovare fiducia. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Como e Lazio chiuderanno la 21esima giornata della Serie A Enilive scendendo in campo nel posticipo di lunedì sera. I biancoblù arrivano dallo sfortunato recupero della 16esima giornata contro il Milan in un match che ha visto i rossoneri vincere al “Sinigaglia”. I biancocelesti invece.🔗 Leggi su Quicomo.it

Lazio-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Como gara valida per la 21ª giornata di campionato e in programma oggi alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in streaming su Dazn. tuttosport.com