Lazio-Como Fabregas | Rialziamo subito la testa e trasformiamo la frustrazione in energia positiva
Fabregas invita a reagire dopo le recenti difficoltà, sottolineando l'importanza di trasformare la frustrazione in energia positiva. Lazio e Como si preparano a chiudere la 21ª giornata di Serie A nel posticipo di lunedì sera, offrendo un’occasione per riprendere il cammino e ritrovare fiducia. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in questa fase della stagione.
Como e Lazio chiuderanno la 21esima giornata della Serie A Enilive scendendo in campo nel posticipo di lunedì sera. I biancoblù arrivano dallo sfortunato recupero della 16esima giornata contro il Milan in un match che ha visto i rossoneri vincere al “Sinigaglia”. I biancocelesti invece.🔗 Leggi su Quicomo.it
