Lavoro in nero e sicurezza impresa edile sanzionata dai carabinieri di Palmi
Il titolare di una ditta edile nella Piana di Reggio Calabria ha ricevuto sanzioni amministrative superiori a 12.000 euro dopo controlli dei carabinieri di Palmi e del nucleo ispettorato del lavoro. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità legate al lavoro in nero e alla sicurezza sul luogo di lavoro. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e regolarità del settore edile.
