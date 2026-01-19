Lavoro in nero e sicurezza impresa edile sanzionata dai carabinieri di Palmi

Il titolare di una ditta edile nella Piana di Reggio Calabria ha ricevuto sanzioni amministrative superiori a 12.000 euro dopo controlli dei carabinieri di Palmi e del nucleo ispettorato del lavoro. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità legate al lavoro in nero e alla sicurezza sul luogo di lavoro. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e regolarità del settore edile.

Controlli nei cantieri edili da parte dei carabinieri di Palmi e del Nucleo ispettorato del lavoro di Reggio Calabria: accertate violazioni sulla sicurezza e lavoro nero - facebook.com facebook

