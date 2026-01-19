Lavori in Tangenziale | chiude tratto in zona Capodichino

Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione sottopasso "viale Ruffo", sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino Aeroporto e Secondigliano, verso Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari: -nelle quattro notti di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, con orario 23:00-6:00; -dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 24 gennaio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Capodichino Aeroporto, percorrere via Oreste Salomone ed entrare in Tangenziale a Secondigliano.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Lavori in A14, chiude completamente un tratto dell'autostrada

Per consentire attività di ispezione e manutenzione, sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso un tratto tra Cattolica e Pesaro, in entrambe le direzioni, dalle 22:00 di domenica 14 alle 6:00 di lunedì 15 dicembre. La chiusura interessa le gallerie

