Lavori in Tangenziale | chiude tratto in zona Capodichino
Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione sottopasso "viale Ruffo", sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino Aeroporto e Secondigliano, verso Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari: -nelle quattro notti di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, con orario 23:00-6:00; -dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 24 gennaio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Capodichino Aeroporto, percorrere via Oreste Salomone ed entrare in Tangenziale a Secondigliano.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Lavori in A14, chiude completamente un tratto dell'autostrada
Per consentire attività di ispezione e manutenzione, sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso un tratto tra Cattolica e Pesaro, in entrambe le direzioni, dalle 22:00 di domenica 14 alle 6:00 di lunedì 15 dicembre. La chiusura interessa le gallerie
#Lavori | #Chiusura | #Roma Tangenziale Est, Nuova Circonvallazione Interna, chiusure notturne, tra Via Nomentana e lo svincolo per A24, nelle due direzioni, dal #20gennaio al #24gennaio Giorni e orari buff.ly/joWCqWp @Emergenza24 | #Luc x.com
Lavori stradali notturni sulla Tangenziale Est , Corso Francia e Lungotevere Flaminio Tangenziale Est, Circonvallazione Nomentana, altezza Via Nomentana, lavori notturni dal 19 al 31 gennaio. Dal 19 al 31 gennaio, nella sola fascia oraria notturna 21:00 /06: - facebook.com facebook
