Lavorano come facchini ma in realtà smaltiscono rifiuti pericolosi | condannati

Due uomini, ufficialmente facchini, sono stati condannati per aver gestito illegalmente rifiuti pericolosi. La loro attività è stata scoperta durante un controllo, rivelando un carico di apparecchiature e materiali senza autorizzazione. La condanna, di un anno e sei mesi di reclusione, conferma la gravità delle violazioni e l’importanza di rispettare le normative ambientali per la gestione dei rifiuti speciali.

Si presentavano come semplici facchini, ma in realtà erano gestori illegali di rifiuti speciali. Un’accusa certificata anche dalla giustizia con la condanna a 1 anno e 6 mesi per due uomini sorpresi a bordo di un furgone carico di quattordici fotocopiatrici, mobiletti annessi e materiale.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

