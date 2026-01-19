L’autoritarismo di Trump e Meloni cresce anche grazie a chi guarda altrove | il prezzo delle ambiguità di élite e opposizioni

L’ascesa di leader autoritari come Trump e Meloni evidenzia come l’indifferenza e le ambiguità di élite e opposizioni possano favorire il consolidamento di regimi sempre più autocratici. La storia ci insegna che il progresso di queste derive non si limita alle azioni di chi le promuove, ma si alimenta anche dall’inerzia di chi sceglie di guardare altrove, sottovalutando i rischi di un mutamento politico che può compromettere le libertà fondamentali.

La storia lo insegna: le derive autoritarie non avanzano solo per l’aggressività di chi le promuove, ma per l’inerzia, l’ipocrisia, il silenzio di chi le tollera. È a partire da questo dato di realtà che va posta la questione irrinunciabile dell’unità. Un appello al Pd e al campo largo.🔗 Leggi su Fanpage.it Meloni alle opposizioni: Anche Abu Mazen è complice di genocidio a Gaza? – Il video

Nel suo intervento, Meloni si rivolge alle opposizioni, sollevando una questione provocatoria sulla responsabilità di Abu Mazen nel conflitto di Gaza. Con tono diretto, invita a riflettere sulle posizioni di chi accusa il governo di genocidio, mettendo in discussione anche il ruolo del presidente dell’Autorità Palestinese. Un discorso che accende il dibattito sulla complessità delle responsabilità e sulle alleanze nella crisi attuale. Leggi anche: Atreju, Meloni accoglie sfida di Schlein e invita anche Conte: "Pronta a confronto con le opposizioni", Pd: "Porti anche Tajani e Salvini" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. L’autoritarismo di Trump e Meloni cresce anche grazie a chi guarda altrove: il prezzo delle ambiguità di élite e opposizioni - C’è un errore che continuiamo a commettere, ed è un errore che rischia di renderci ciechi: pensare che Donald Trump sia un incidente della storia, una deviazione temporanea, una parentesi destinata ... fanpage.it

Fuorionda Meloni da Trump: imbarazzo per la frase sulla stampa italiana

Quando un presidente minaccia di mandare l’esercito contro i cittadini che protestano, non siamo più nel campo dell’ordine pubblico: siamo nel terreno scivoloso dell’autoritarismo. Donald Trump tira fuori una legge dell’Ottocento per intimidire il dissenso, non - facebook.com facebook

“Trump e Putin, uniti nell’autoritarismo Siamo la sola speranza per la democrazia L’Europa reagisca” Intervista allo scrittore spagnolo Javier Cercas Paolo Lepri, @Corriere x.com

