L’Australia attrae sempre più neozelandesi

Sempre più neozelandesi scelgono l’Australia come nuova casa, attratti da salari più elevati e da recenti modifiche alla normativa sulla cittadinanza. Questa tendenza, in crescita negli ultimi anni, riflette le opportunità offerte dal mercato del lavoro e le agevolazioni per chi desidera stabilirsi nel paese. Un fenomeno che evidenzia i cambiamenti nelle preferenze di migrazione e le dinamiche tra le due nazioni.

La Nuova Zelanda sta vivendo una delle crisi demografiche più gravi della sua storia recente: nell’ultimo anno più di 72mila persone (una cifra considerevole, per un paese con poco più di 5 milioni di abitanti) hanno lasciato il paese per trasferirsi all’estero, il dato più alto dalla crisi finanziaria del 2008. E in più della metà dei casi hanno scelto la soluzione più comoda e immediata tra quelle disponibili: l’Australia, una meta particolarmente attrattiva per via della vicinanza geografica, di condizioni economiche più favorevoli e di una procedura di accesso alla cittadinanza che da un paio d’anni è stata notevolmente semplificata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

A Terni si osserva un progressivo invecchiamento della popolazione, accompagnato da una diminuzione delle nascite. Nel 2025, il reparto di ostetricia del Santa Maria ha registrato il primo parto dell’anno, con Edoardo, simbolo di una tendenza che preoccupa il futuro demografico della città. La crescita degli anziani e la riduzione dei neonati rappresentano sfide sociali ed economiche da affrontare per garantire un equilibrio sostenibile.

