Laura Pausini nella bufera per le troppe cover La secca replica
Laura Pausini ha suscitato discussioni su Instagram dopo aver condiviso una cover di
Laura Pausini è finita nella bufera su Instagram dopo aver presentato la cover di Due Vite di Marco Mengoni. In tanti hanato il post, criticando la cantante e la replica non è tardata ad arrivare. L’artista infatti sta realizzando un progetto che riguarda proprio le cover di canzoni famose italiane. Laura Pausini criticata per le troppe cover su Instagram. Sotto il post dedicato alla cover di Due Vite, pubblicato sul profilo Instagram di Laura Pausini, sono spuntati numerosi commenti da parte di hater che hanno criticato, spesso in modo poco carino ed educato, la scelta dell’artista. “Ma una canzone sua la sa fare questa ormai?”, ha scritto qualcuno. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Grignani e la cover di Laura Pausini: “In quel momento non è stata un’amica”
Leggi anche: Grigniani e la polemica sulla cover di Laura Pausini: “Non è stata un’amica”
Laura Pausini nella bufera per le troppe cover. La secca replica - Laura Pausini è finita nella bufera su Instagram dopo aver presentato la cover di Due Vite di Marco Mengoni. dilei.it
Laura Pausini ha pubblicato in questi giorni una cover della canzone "Due vite" di Marco Mengoni. L'ha fatto con testo per metà in francese, per metà mantenendolo in italiano. Il risultato a mio avviso è assai discutibile, perché in ogni caso, il confronto con l'ori - facebook.com facebook
Valeria Marini omaggia Laura Pausini, che è già dai Carabinieri #domenicain x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.