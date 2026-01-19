Laura Pausini nella bufera per la cover di Marco Mengoni | i fan insorgono lo staff risponde duramente

L’interpretazione di Laura Pausini della canzone “La Dernière Chanson” di Marco Mengoni ha suscitato reazioni contrastanti sui social, con alcuni fan che esprimono insoddisfazione. La cantante ha ricevuto diverse critiche, alle quali lo staff ha risposto in modo deciso. La vicenda evidenzia come le reinterpretazioni artistiche possano dividere l’opinione pubblica, generando discussioni tra appassionati e rappresentanti delle artisti coinvolte.

Fiorello difende Laura Pausini per la cover di Mengoni: “I fan non possono gettare fuoco su chi canta una canzone”

Durante una puntata di Radio2, Fiorello ha commentato la discussione scoppiata sulla cover di

“Le canzoni sono di tutti, una cover è un segno di stima. I fan non possono gettare fango su chi si permette di cantare una canzone”: Fiorello difende Laura Pausini per la rivisitazione di “Due Vite” di Marco Mengoni in francese

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno affrontato il dibattito sulle cover, sottolineando che reinterpretare una canzone è un gesto di rispetto e non dovrebbe essere oggetto di critiche ingiustificate. Durante “La Pennicanza” del 19 gennaio, hanno difeso Laura Pausini per la sua versione francese di “Due Vite”, evidenziando il valore dell’arte condivisa e il rispetto per il lavoro degli artisti.

Fiorello difende Laura Pausini: «Le canzoni sono di tutti, una cover è un segno di stima» - Nuova settimana de “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 ... ilmessaggero.it