Laura Pausini attaccata sui social per la cover di Due Vite | ecco perché i ‘fandom’ possono diventare molto aggressivi

Succede che Laura Pausini esce con il secondo volume di Io Canto e lancia il nuovo singolo insieme a Julien Lieb, nuovo nome della scena pop francese, finalista di Star Academy nel 2023. La cover scelta dalla cantante di Solarolo è Due vite, il brano con cui Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo nel 2023. La versione di Pausini e Lieb si intitola La Dernière chanson ed è cantata metà in italiano e metà in francese. Nulla di sorprendente: lo stesso Mengoni aveva già pubblicato una versione nella lingua d’Oltralpe. Il pezzo esce e succede qualcosa di inatteso: Laura Pausini — icona della musica italiana — viene trattata a pesci in faccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Le canzoni sono di tutti, una cover è un segno di stima. I fan non possono gettare fango su chi si permette di cantare una canzone”: Fiorello difende Laura Pausini per la rivisitazione di “Due Vite” di Marco Mengoni in francese

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno affrontato il dibattito sulle cover, sottolineando che reinterpretare una canzone è un gesto di rispetto e non dovrebbe essere oggetto di critiche ingiustificate. Durante “La Pennicanza” del 19 gennaio, hanno difeso Laura Pausini per la sua versione francese di “Due Vite”, evidenziando il valore dell’arte condivisa e il rispetto per il lavoro degli artisti.

