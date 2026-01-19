Laura Pausini attaccata sui social per la cover di Due Vite | ecco perché i ‘fandom’ possono diventare molto aggressivi

Da ilfattoquotidiano.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, Laura Pausini è stata criticata sui social per la cover di

Succede che Laura Pausini esce con il secondo volume di Io Canto e lancia il nuovo singolo insieme a Julien Lieb, nuovo nome della scena pop francese, finalista di Star Academy nel 2023. La cover scelta dalla cantante di Solarolo è Due vite, il brano con cui Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo nel 2023. La versione di Pausini e Lieb si intitola La Dernière chanson ed è cantata metà in italiano e metà in francese. Nulla di sorprendente: lo stesso Mengoni aveva già pubblicato una versione nella lingua d’Oltralpe. Il pezzo esce e succede qualcosa di inatteso: Laura Pausini — icona della musica italiana — viene trattata a pesci in faccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

laura pausini attaccata sui social per la cover di due vite ecco perch233 i 8216fandom8217 possono diventare molto aggressivi

© Ilfattoquotidiano.it - Laura Pausini attaccata sui social per la cover di Due Vite: ecco perché i ‘fandom’ possono diventare (molto) aggressivi

Leggi anche: Due Vite, la cover di Laura Pausini crea polemiche e disappunto

“Le canzoni sono di tutti, una cover è un segno di stima. I fan non possono gettare fango su chi si permette di cantare una canzone”: Fiorello difende Laura Pausini per la rivisitazione di “Due Vite” di Marco Mengoni in francese
Fiorello e Fabrizio Biggio hanno affrontato il dibattito sulle cover, sottolineando che reinterpretare una canzone è un gesto di rispetto e non dovrebbe essere oggetto di critiche ingiustificate. Durante “La Pennicanza” del 19 gennaio, hanno difeso Laura Pausini per la sua versione francese di “Due Vite”, evidenziando il valore dell’arte condivisa e il rispetto per il lavoro degli artisti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

laura pausini attaccataFiorello prende posizione sulla cover di Marco Mengoni: “Laura Pausini non va attaccata” - A La Pennicanza Fiorello interviene sulle polemiche per la cover di Marco Mengoni cantata da Laura Pausini: “Le canzoni non sono intoccabili”. lifestyleblog.it

Laura Pausini a sorpresa sul palco con Alanis Morissette: il duetto su Ironic

Video Laura Pausini a sorpresa sul palco con Alanis Morissette: il duetto su Ironic

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.