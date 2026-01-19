L’Atalanta Under 23 chiude in 9 e va ko Luca Percassi tuona | Un progetto come il nostro non merita questo

L’Atalanta Under 23 ha concluso la partita contro la Salernitana con nove giocatori, subendo una sconfitta difficile e accompagnata da polemiche. Luca Percassi ha espresso il suo disappunto, sottolineando che un progetto come il loro non merita tali eventi. La sfida, giocata in casa, ha visto anche tre espulsioni, evidenziando una giornata complicata per la squadra.

Caravaggio. Una domenica difficilissima, e piena zeppa di polemiche, per l’ Atalanta Under 23 che davanti al pubblico di casa si arrende al cospetto della Salernitana chiudendo addirittura con tre espulsioni la propria partita. Dopo appena sei minuti, infatti, l’arbitro Lovison di Padova ha espulso per proteste il tecnico nerazzurro Bocchetti. Ne passano altri due e arriva il rosso a Cissé per una sbracciata ai danni di Matino. Forte dell’uomo in più la Salernitana inizia a spingere ma Vismara, con tre interventi decisivi, congela il risultato. Nella ripresa, i nerazzurri sfiorano addirittura il vantaggio con la traversa colpita da Cassa, ma a trovare il gol è la Salernitana che un minuto più tardi colpisce in mischia con De Boer.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il sindaco di Colle Piero Pii ha ribadito la posizione contraria dell’amministrazione comunale al progetto del ‘tubone’. Nel suo intervento, Pii ha sottolineato che l’iniziativa non è compatibile con le caratteristiche e le esigenze del territorio locale, evidenziando l’importanza di tutelare l’ambiente e il benessere della comunità. La questione resta al centro del dibattito pubblico, con l’amministrazione che si impegna a proteggere gli interessi della popolazione.

Raspadori va all’Atalanta: Napoli e Roma beffate. Percassi brucia tutti con questa offerta

Raspadori si trasferisce all’Atalanta, lasciando Napoli e Roma senza possibilità di partecipare alla trattativa. Percassi ha concluso l’accordo grazie a un’offerta competitiva, superando le altre pretendenti e assicurandosi il giocatore dall’Atletico Madrid. Questa operazione rappresenta un’importante mossa di mercato per il club bergamasco, che rafforza il proprio reparto offensivo con un giovane talento.

